A Napoli salario minimo di 9 euro l' ora nei contratti pubblici

(Di sabato 20 luglio 2024) Tutti gli operatori economici ai quali il Comune diaffiderà lavori, forniture e servizi dovranno prevedere un trattamento economico per i dipendenti non inferiore a 9l'ora. La giunta ha infatti approvato un atto di indirizzo "finalizzato alla tutela della retribuzione minima oraria salariale neidel Comune di". La delibera è stata adottata su proposta dell'assessora al Lavoro Chiara Marciani e impegna direttamente sia l'Amministrazione che le società partecipate del Comune. Il documento rappresenta "un ulteriore tassello nel quadro delle iniziative volute dal sindaco Gaetano Manfredi per offrire maggiori tutele ai lavoratori". La delibera, infatti, integra il protocollo d'intesa su sicurezza e legalità negli appalti e nei subappalti, che il Comune distipulerà con le organizzazioni sindacali.