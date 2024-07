Vicini alla fine La gola profonda svela l' inevitabile su Biden | tutti i motivi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Joesempre più vicino a lasciare la corsaCasa Bianca. «Siamo», ha detto una fonte vicina al presidente a Nbc, secondo cui la situazione si sta avvicinando a un punto di non ritorno. «Stanno finalmente realizzando, è un quando, non un se», ha riferito una persona che ha parlato con un alto funzionario della campagna elettorale del numero uno di Washington. A far precipitare gli eventi, tra l'altro, la circostanza che da mercoledì, risultato positivo al Covid, si è ritirato nella sua casa di vacanza a Rehoboth Beach, nel Delaware. Una situazione che, unita al crollo delle donazioni e a una raccolta fondi dal basso che non sta al passo con le esigenze della campagna elettorale, ha fatto precipitare il mondo di, con tanti alleati che lo hanno invitato pubblicamente o privatamente a farsi da parte.