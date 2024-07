Una lista civica per la sicurezza e l’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Dopo queste elezioni e l’avvio di questo Consiglio saremo entusiasti di poter portare avanti le nostre proposte programmatiche e la nostra visione di Savignano". Così esordisce in una nota unitaria la’Savignano Insieme’ che continua: "Non possiamo che essere estremamente soddisfatti del risultato delle urne e del lavoro svolto fino ad ora. Con più del 10% abbiamo eletto due consiglieri comunali e un assessore: Alessio Tomei, coordinatore dellae la persona piú votata in assoluto, che è stato nominato assessore con deleghe fondamentali rispetto al welfare pubblico, servizi sociali, scuola e sport. Sefora Fabbri, già assessora negli scorsi 5 anni, é stata votata all’unanimità come presidente del consiglio comunale e Andrea Guiduzzi sarà presente in consiglio comunale e anche come consigliere delegato nell’Unione dei Comuni".