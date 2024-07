The Boys 4 Antony Starr | Nell' ultima stagione Patriota e i suoi alleati sono come l' Impero di Star Wars

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'interprete diha parlato delle similitudini tra la serie Prime Video e la saga di, soprattutto L'colpisce ancora Nel corso di una recente intervista,ha parlato delle somiglianze tra la l'di Thee la narrazione de L'colpisce ancora, secondo film della trilogia classica di. L'attore ha fatto riferimento, appunto, al modo in cuia storia - proprione L'- i cattivi hanno la meglio sugli eroi e in qualche modo hanno la loro rivincita su quanto successo fino a quel momento preciso. "È quasila fine del secondo atto di un film, quando gli eroia terra e sembra che abbiano fallito. Dovevo far capire che