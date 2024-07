Sport e solidarietà | E’ aretino l’Ironman da record

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 – Cinque chilometri per centrare il Guinness Worlddi triathlon sulla lunga distanza: uno dei più duri da realizzare. È l’impresa, mai provata prima, a cui si sta avvicinando Tommaso Fusco, atleta di 22 anni, nato e cresciuto ad Arezzo con la passione per l’outdoor e glidi endurance. L’appuntamento per sostenerlo di persona o accompagnarlo di corsa nello sforzo finale è per questa domenica 21 luglio, al parco Sandro Pertini di Arezzo, alle ore 19.30. Una sfida, annunciata lo scorso 14 maggio, a cui da subito hanno creduto e contribuito in termini di materiali, assistenza e sostegno, le associazioni L’Ardita e ArezzoGravel, grazie il supporto tecnico del negozio Tuttobici di Massimo Vespertini e del centro fisioterapico Masaccio e di ToFit.