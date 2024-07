Spari nello stabilimento terrore a Torre Annunziata Scatta la caccia all’uomo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Sono entrati in uno stabilimento balneare con il volto coperto per uccidere, ma la loro missione, per fortuna, è fallita. Tutto è successo a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove i bagnanti hanno vissuto attimi di vero e proprio terrore tra spari e grida, con i responsabili che si sono poi dati alla fuga. Ora è caccia all'uomo. Da quanto trapelato finora, sul caso indagano gli agenti del locale commissariato di polizia, due persone si sarebbero presentate prima all'ingresso e poi sulla spiaggia alla ricerca del probabile obiettivo. A quanto pare però la possibile vittima non c'era o sarebbe comunque riuscita ad andare via prima che arrivassero i killer. Le persone armate (pare con una pistola e un fucile a pompa) prima di andare via e fare perdere le loro tracce, hanno sparato alcuni colpi in aria.