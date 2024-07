Sindrome del bambino dimenticato | perché ci si scorda dei propri figli in auto e come evitarla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Venezia, 19 luglio 2024 – Tragedia ieri a Marcon, nel Veneziano: una bambina di un anno dimenticata inè morta. Il caldo e l’assenza di acqua sono stati letali: purtroppo nessuno ha sentito i pianti disperati della piccola. Non si tratta del primo caso del genere, e ogni volta che la cronaca porta alla luce questi terribili incidenti si torna a parlare delladel. In cosa consiste Le cause scatenanti Chi colpisceprevenirla In cosa consiste Laè un tentativo di spiegare cosa accade quando i genitori dimenticano ipiccoli chiusi in macchina, senza che rendersi conto di cosa stiano facendo e ricordandosi di loro spesso solo dopo ore, con tragici epiloghi.