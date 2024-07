Rapinata nell’atrio del suo palazzo il ladro le strappa la catenina | Era un ricordo di mio marito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Firenze, 19 luglio 2024 -nell’androne del suoda un malvivente che, con mossa fulminea, le hato la collana d’oro,delscomparso due anni fa. È il brutto episodio accaduto ieri mattina a Novoli. Protagonista la signora Licia Casucci, classe 1937. Il fattaccio intorno alle 8,30. “Come ogni mattina, ero uscita a fare due passi. Mi piace camminare - racconta la signora, che abita a Novoli dal 1972 -. Sono andata in piazza Puccini e sono poi tornata a casa”. Rientrando, neldi via San Donato in cui abita, l’anziana è stata avvicinata da un giovane dall’aspetto piuttosto rassicurante, vestito normalmente. “Mi era addirittura sembrato il figlio di vicini di casa - allarga le braccia la signora -. Sul momento, ho agito come sempre. Con educazione.