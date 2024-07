Quattro ragazzi di Bologna hanno trasformato il ragù in un panino perfetto che piace a tutti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 19 luglio 2024) In centro storico, in unasempre più frequentata dal turismo internazionale, con ottima intuizione, visione e grande tempismo,giovani soci nell’ottobre 2014 aprono Ruggine, un punto di ristoro e socialità con cocktail eclettici e una proposta gastronomica semplice con buone materie prime, in una piccola location. Il successo è notevole e viene naturale pensare ad un’evoluzione del progetto, visti anche gli spazi di vicolo Alemagna, di grande atmosfera ma assai ristretti per le esigenze produttive. La genesi di RAG? Riccardo Vastola, uno dei soci, racconta che il nuovo progetto, RAG?, nasce nel 2017 con la volontà di creare un format capace di unire la tradizione bolognese all’innovazione dello street food.