Promozione Jesina seconda in graduatoria ma il Fano si è iscritto e l’Eccellenza è sua

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024) A meno che il club granata non abbia commesso errori o omesso dei passaggi obbligatori. La decisione finale spetta al Comitato della Figc Marche Jesi, 19 luglio 2024 – Uscito il comunicato della Figc Comitato Marche dove si ufficializza che la, avendo fatto domanda di ammissione alla Categoria superiore, èindopo il Centobuchi. Contemporaneamente la società Alma Juventus1906 ha trasmesso una comunicazione dove si legge: “L’Alma Juventus1906 comunica che il 15/07/24 ha provveduto all’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza Marche 2024/25”. Dunque spazio chiuso per la, il cui destino è determinato dalle disgrazie altrui, a meno che il club granata non abbia commesso errori o omesso dei passaggi obbligatori. Due puntualizzazioni su tutte: il rispetto dell’art. 19 e dell’art 18 del Noif.