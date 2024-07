Perché gli USA boicottarono i Giochi Olimpici di Mosca ’80?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il 19 luglio 1980 si tenne ala cerimonia d’apertura deidella XXII Olimpiade. Ma quella passerà alla Storia come l’Olimpiade a metà. Questogli U.S.A. non parteciparono, assieme ad altre nazioni, in opposizione all’invasione sovietica dell’Afghanistan. Nel marzo dello stesso anni, il presidente americano Jimmy Carter annunciò, davanti a una delegazione di atleti presenti alla Casa Bianca che gli States non avrebbero partecipato aiin programma dal 19 luglio al 3 agosto a. Questo come risposta, appunto, all’entrata di truppe russe in Afghanistan, dal 25 dicembre del 1979. Una mossa letta dalla Casa Bianca come tentativo di mettere sotto controllo la produzione di petrolio in Afghanistan.