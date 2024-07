Pedonalizzate via Santa Marta via De Nicola e controviali di Corso Concordia | Milano sta diventando una città dove è bello passeggiare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024)– Nuovi spazi alla socialità e alla vivibilità acon tre nuove aree che saranno. Si tratta dell'area adibita attualmente a parcheggio di fronte alla scuola primaria "De" tra via Enrico Dee piazza Enzo Paci, deidi(nei tratti compresi tra via Carlo Poerio e piazza del Tricolore e tra piazza del Tricolore e via Pietro Calvi) e di via, tra via San Maurilio e via del Bollo. La prima, nel Municipio 6, rientra nell’avviso pubblico Piazze Aperte per ogni scuola per promuovere nuovi interventi in prossimità di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.