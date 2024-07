Minacce al vicino Tini lascia l’incarico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sono arrivate sul tavolo del sindaco di Ventasso Enrico Ferretti le dimissioni di Pietro, il 72enne consigliere della municipalità di Ligonchio denunciato daldi casa a seguito delledi cui il primo si era reso protagonista affacciandosi al balcone di casa mentre imbracciava un fucile. La vicenda aveva assunto contorni ancora più torbidi una volta che i carabinieri avevano perquisito l’abitazione dell’uomo, al cui interno era stato rinvenuto un vero e proprio arsenale. L’uomo era dunque stato denunciato per porto abusivo di armi: dai controlli era emerso che l’arsenale risultava non denunciato e in parte proveniente da furto. Elementi che si erano sommati alla denuncia originaria, quella spiccata per minaccia aggravata.