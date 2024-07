Milan-Inter esplode la guerriglia sul mercato | ecco il nome conteso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Marcus Thuram e Davide Frattesi approdati all'lo scorso anno. Il derby didella scorsa estate è stato vinto dall'per 2-0, ora però ce ne potrebbe essere uno nuovo (il primo di stagione) per Mario Hermoso. Parametro zero, 29 anni, ha appena lasciato l'Atletico Madrid dopo cinque stagioni da 174 presenze (con 10 gol e sei assist) con l'Atletico di Simeone, non ha rinnovato. Un'occasione sia per ilsia per l'. I rossoneri, peraltro, sono stati a Madrid pure per chiudere l'operazione Morata e stanno pensando, secondo Il Giorno, se dare l'affondo o meno al giocatore, considerando però Pavlovic come prima scelta: con il difensore serbo c'è già l'accordo per un triennale, si lavora ora per limare la distanza tra domanda e offerta con il Salisburgo: 20 offre il, 25 chiedono gli austriaci.