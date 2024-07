Lungo stop per Unai Simon | ieri operato al polso out 4-5 mesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024)perche si èa causa di un infortunio al. Il portiere della Nazionale spagnola e dell’Athletic Bilbao dovrà osservare un periodo di riposo per poi iniziare il percorso verso il completo recupero. Secondo quanto riporta Marca, l’estremo difensore dovrebbe rimanere lontano dal campo per circa 4-5. “Aveva una lesione al legamento tra lo scafoide e il semilunare. Ha dovuto giocare sotto infiltrazioni”, ha affermato il dottor Francisco Pinal, dell’Ospedale Universitario La Luz, dove è stato. Il portiere non potrà giocare nessuna delle quattro partite della Nations League che si disputeranno a settembre e ottobre. E per l’Athletic ora si apre l’emergenza tra i pali visto che anche Agirrezabala è infortunato.peral, out 4-5SportFace.