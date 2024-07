Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 19 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Fate vivere e rendete concrete le emozioni d'amore, oggi influenzato da una grandissima Venere, nuovi incontri possibili. Siete aperti a tutte le vibrazioni del mondo, ma non potete essere presenti ovunque: casa, lavoro, vita sociale, vacanze fate una scelta precisa e poi insistete finche non lo avrete realizzato. Il weekend porta una Luna importantissima per il successo professionale, potete cominciare a mettere le prime basi di un nuovo progetto. Toro Un po' di vacanza, dopo mezzogiorno, serve come ricarica di energie per la prossima settimana che sarà fitta di impegni e produttiva per gli affari, positivi per altro anche oggi.