Joe Biden prova a scacciare le voci sul ritiro | Non vedo l’ora di tornare la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non sembra ancora intenzionato a fare un passo indietro Joe, dopo che le indiscrezioni rilanciate da diversi media statunitensi sul possibiledalle Presidenziali entro il fine. In un comunicato diffuso dal suo staff,ha detto di non vederedi riprendere la campagna elettorale «la». Costretto all’isolamento, dopo che gli è stato diagnosticato il Covid,ha ribadito di voler «continuare a denunciare la minaccia dell’agenza del Progetto 2025 di Donald Trump, sostenendo al contempo il mio curriculum e la visione che ho per l’America».ha commentato il discorso alla convention repubblicana di Trump che, «nei suoi oltre 90 minuti», non ha mostrato alcun «piano per unire» l’America o «nessun piano per rendere migliore la vita degli americani. La sua è una visione cupa per il futuro».