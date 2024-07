JD Vance la voce dell' America profonda | la prosecuzione di Trump con altri mezzi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Per Donaldnon è la fiammata d'orgoglio. Né è il running mate, il “compagno di corsa” perfetto per le elezionine del 5 novembre, né il candidato vicepresidente che aveva sempre sognato. O meglio lo è, ma non solo. J.D., in realtà, non ancora quarantenne, rappresenta il ritorno al futuro di The Donald: è unfra trent'anni, solo più colto, preparato e presentabile.è anche un populista avanzato: nato povero ma laureato a Yale, sceriffoa working class ma pure venture capitalista Silicon Valley; con la barba virile (che taglierà se vince, l'ha promesso a Donald) e con lo spessore culturale di un Hemingway in grado di regalare l'essenza culturale delismo alla posterità.è moltitudine.