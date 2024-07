Intitolare una via a Berlusconi? Contrari i bergamaschi ma per i giovani è un mito

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bergamo.una via o una piazza di Bergamo a Silvio. La proposta è stata presentata in occasione dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Bergamo dalla forzista Giulia Ceci, con il sostegno di Ida Tentorio e Arrigo Tremaglia, Fratelli d’Italia, e Alessandro Carrara, Lega. Un’idea partita dopo quella di Matteo Salvini che ha voluto fare lo stesso per l’aeroporto di Milano Malpensa e che ancora sta facendo discutere. E anche tra i banchi di Palazzo Frizzoni non sono mancate le schermaglie. “Il profilo civile, politico e imprenditoriale rende evidente l’opportunità di porre in essere quanto necessario al fine di attribuire a Silvioun legittimo riconoscimento” ha proseguito la Ceci.