Internet è diventato di destra

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il futuro dell’editoria dipende dai dati e dall’innovazione tecnologica. Faccio questo mestiere da quasi 20 anni. 20 anni in cui il concetto chiave, in questo settore, era rappresentato dalla sterminata sensazione di crisi permanente. Il web è sostanzialmente obsoleto e, con esso, si procede a mettere in naftalina ogni progetto indipendente. Una tempesta perfetta, organizzata con sapienza, in cui si intreccia pubblicità, tutela dei dati personali, sistemi di pagamento e tecnologia. Un’ovvia tendenza a rifugiarsi nell’idiozia dell’AI generativa in campo mediatico.