Incendio Devasta Centro Raccolta Rifiuti di Lanciano | Gravi Danni ai Macchinari

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024) Chieti - Unhato nella notte ildie trattamentodella Ecolan, situato in contrada Cerratina a. Le fiamme sono divampate poco dopo l'1:00 nel capannone che ospita la piattaforma per la selezione e il trattamento deiprovenienti dalladifferenziata, danneggiando gravementee impianti elettrici. Sebbene la struttura non abbia subitosignificativi, saranno necessarie verifiche più approfondite per confermarne l'integrità. Squadre dei vigili del fuoco die Casoli sono intervenute per domare l', operazione che si è protratta per diverse ore. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del Norm die il Nucleo di tutela forestale, che stanno indagando per determinare la causa dell'e ricostruire la dinamica dei fatti.