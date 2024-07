Il personaggio Barak vuole tornare protagonista Palladino lo ritiene un intoccabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non avrà tutti i crismi né porterà la stessa enfasi di un nuovo acquisto preso sul mercato a suon di milioni, eppure l’entusiasmo con il quale ieri al Viola Park Raffaeleha accolto Antonindi ritorno dall’Europeo è stato evidente. Primo perché il tecnico potrà avere a disposizione fin dai prossimi giorni (a partire cioè dalla tournée in Inghilterra) un elemento in più da utilizzare a centrocampo, in attesa che davvero l’area tecnica possa portagli in dote qualche volto nuovo per completare un reparto a dir poco sguarnito, e poi perché il ceco - reputato dall’ex Monza tra gli elementi più duttili di tutta la rosa - ha nel dna quel numero di gol (13 quelli realizzati in due anni con la Fiorentina) che per una mezzala non sono certo un valore aggiunto da sottovalutare.