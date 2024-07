Glory Hole Link Streaming dove vedere il film

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Silvestro, un colletto bianco della camorra, incrocia la bellezza nello sguardo di Alba, figlia del boss per cui lavora. Un incontro fatale che spinge l'uomo, incapace di commisurarsi con la purezza dell'amore della ragazza, a compiere un atto irreparabile. Per salvarsi, Silvestro con la complicità di un prete in crisi e un eccentrico proprietario di club privè, suoi amici di d'infanzia, deve rintanarsi in un bunker sotterraneo. In questo luogo oscuro, tra allucinazioni e ricordi, sara? costretto, a fare i conti con il suo passato e con i suoi sensi di colpa, comprendendo che è possibile sfuggire a tutto tranne che a se stessi.