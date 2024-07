Gli scout riscoprono i tesori di Valpovera e San Giusto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo un lavoro di alcuni mesi il noviziato Pilato del gruppoCamerino 1 si è impegnato a riscoprire l’eremo della Madonna die la chiesa di Sana San Maroto, a Valfornace, percorrendo i sentieri. Glihanno studiato le chiese per approfondire l’arte e dare valore al territorio e alla natura. Il noviziato, ovvero una branca del gruppocomposta da ragazzi di 16/17 anni, ha raggiunto questo obiettivo come conclusione della propria impresa. Essa è composta da una serie di impegni, che permettono ai ragazzi di rendersi utili e fare comunità in preparazione al passaggio alla branca successiva: il clan. Queste chiese hanno suscitato l’attenzione dei ragazzi per la loro bellezza e per il paesaggio naturalistico. La chiesa diè datata al XII/XIII secolo e ha subito una serie di restauri, nel 1623 e nel 1881.