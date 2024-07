Esplosione azienda Migliarino resta gravissimo uno degli operai Arpae | Nessun inquinante tossico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sono stazionarie ma gravi le condizioni dell’o di 56 anni di Dogato, rimasto ferito dall’della fabbrica di, la Alipar, un’che si occupa di produzione e lavorazione di vetroresina; dà lavoro a una quindicina di addetti, è gestita da un imprenditore iraniano ma da tanti anni residente nel comune di Fiscaglia. L’uomo ha subìto gli effetti peggiori della vampata che si è alzata a seguito, a quanto parrebbe, di un’azione di un addetto. Ha riportato ustioni su oltre il 60 per cento del corpo, in particolare nella parte superiore, è ricoverato nel centro grandi ustionati dell’ospedale di Cesena.in prognosi riservata ma, secondo l’ultimo bollettino, non sarebbe più in pericolo di vita; meno gravi le ustioni dell’altro ferito, ritenute di grado medio, ricoverato nell’ospedale di Cona.