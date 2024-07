Escher la mostra verso la chiusura Una notte straordinaria tra i quadri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Domenica chiude i battenti l’esposizionee per soddisfare la richiesta del pubblico e celebrare la grande accoglienza dita alla, Palazzo dei Diamanti offrirà un’ultima occasione per visitare la rassegna fino a tarda sera. Domani sera larimarrà quindi eccezionalmente aperta fino alle 23,30 (della biglietteria 22,30) per consentire, a tutti coloro che ancora non ne hanno avuto l’opportunità, di trascorrere la serata ammirando le opere del famoso maestro olandese. Il suo nome è indissolubilmente legato alle sue incisioni su legno, litografie e mezzetinte che tendono a presentare costruzioni impossibili, esplorazioni dell’infinito, tassellature del piano e dello spazio e motivi a geometrie interconnesse che cambiano gradualmente in forme via via differenti.