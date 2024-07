Dai Romani al Medioevo Tutti i segreti di Aosta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ila sapevano lunga. E, non certo a caso, decidevano dove fondare le proprie città. Un corso d’acqua (la Dora Baltea), una posizione strategica (la confluenza di due valichi come il Piccolo e il Gran San Bernardo), una condizione geografica favorevole (una piana soleggiata e fertile). Doveva rappresentare il biglietto da visita dell’Impero,. La prima città dopo la Gallia. E, dunque, doveva richiamare per architetture e magnificenza a Roma. Le mura, un grande foro, il teatro, l’anfiteatro, i templi, le terme. Niente manca all’antica Augusta Praetoria Salassorum (dei Salassi, la popolazione indigena) e tutto resta – più o meno visibile – di quell’importante momento storico. E anche di un altro periodo, il. Oggi la storia rivive grazie all’impegno delle guide e delle numerose ’attrazioni’ storiche che il capoluogo valdostano può offrire.