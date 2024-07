Conte in piazza a Genova per le dimissioni di Toti | Modello mercimonio Noi non emettiamo sentenze ma lui non condanni la Liguria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Gli obiettivi della trasparenza, della legalità e dell’anti-corruzione non sono negoziabili”, così Giuseppe, inper chiedere lediinsieme a Schlein, Bonelli e Fratoianni, ha ribadito la posizione del M5s sulla surreale situazione che vive la, con un presidente sospeso e ristretto ai domiciliari con le accuse di corruzione, finanziamento illecito ai partiti, voto di scambio e falso, che vorrebbe continuare a governare a distanza. “Questa non è una forca mediatica e non siamo qui per emettere una sentenza di condanna nei tuoi confronti – si è rivolto direttamente adal palco – però non vogliamo che tu emetta una sentenza di condanna nei confronti della”.