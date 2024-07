Conte fa ‘pulizia’ già da Dimaro | ecco la lista dei bocciati

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il tecnico del Napoli Antoniosi è già reso conto di alcune cessioni mentre si prepara per il ritiro estivo a Castel di Sangro. Nel ritiro estivo del Napoli a, Antonioha già preso decisioni drastiche riguardo al futuro della squadra, con alcuni giocatori destinati a lasciare il club azzurro prima dell’inizio della nuova stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico ha stilato unadi “” dopo i primi giorni di allenamento intensivo. Ladei ‘’ diJesper Lindstrom, centrocampista che ha fatto la sua comparsa nel Napoli lo scorso anno, sembra destinato a fare le valigie per l’Inghilterra. L’Everton è vicino a siglare un affare con il club partenopeo, per un prestito oneroso con diritto di riscatto, del valore complessivo di 25 milioni di euro.