Como ufficiale la decisione su Fabregas | sarà il nuovo allenatore in Serie A

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Il1907 è lieto di confermare che Cesc Fàbregas diventerà capodella squadra maschile con un contratto quadriennale. La nomina arriva dopo il successo della scorsa stagione comead interim e assistente, culminata con la promozione inA“. È quanto si legge in una nota pubblicata dalsul proprio sito. “Come previsto, Osian Roberts si concentrerà sul suo ruolo di Head of Development del1907, con il compito di creare una cultura identitaria all’interno dell’organizzazione, compresi i piani di formazione degli allenatori e di sviluppo dei giocatori“. Mirwan Suwarso, rappresentantedel gruppo proprietario, ha commentato: “è un onore per noi nominare ufficialmente Cesc come capo