Circolazione impossibile

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ormai circolare in zona Fiera a Bologna è, sia in auto che a piedi. Strade devastate e alberi abbattuti per realizzare enormi ciclabili e carreggiate del tram. Questa giunta rimuove alberi e cementifica autoproclamandosi green. Il tutto per realizzare un tram, che sarebbe più corretto definire treno, dal momento che sarà lungo 35 metri e largo 2,40, che servirà solamente per tentare di recuperare il disastro annunciato dell'ex Fico. Intanto è arrivata un'unica offerta da 260 milioni per progettare i mezzi. Evidentemente il bando non era stato scritto granchè benePovera Bologna, ti stanno distruggendo a colpi di arrogante ideologia. Filippo Ratta