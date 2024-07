Chigiana Festival 2024 Stasera torna a Siena il ’Concerto per l’Italia’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Prosegue ailInternationalper un weekend all’insegna della musica sinfonica. La manifestazione entra nel clou con gli appuntamenti più importanti in cartellone., alle 21.30, in piazza del Campo si terrà il Concerto per l’Italia, domani (e in replica lunedì) Don Pasquale. Domenica sarà la volta della Toscanini diretta da Beatrice Venezi, sempre in piazza del Campo. Il tema della decima edizione della kermesse, intitolata Tracce, ripercorre le musiche eseguite nell’arco dei 10 anni, aggiungendo una riflessione sull’utilizzo mediatico del suono nel contesto discografico. Aspetto che verrà declinato nella sezione dedicata alla radiofonia, affidata alla web radioRadioArte. Tracce sono, dunque, le testimonianze di queste traiettorie, delineate negli anni dall’Accademia Musicale, dalle origini ad oggi.