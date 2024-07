Chi era Bob Newhart il comico morto a 94 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lutto nel mondo della tv e del cinema: a 94ilamericano Bob. Molto noto negli Stati Uniti soprattutto per le sue esperienze televisive,aveva però mosso i primi passi come cantante di piano bar nei locali notturni. Tv, ma non solo. Anzi, nella sua carriera si trovano molti titoli cinematografici: 'L'inferno è per gli eroi' (1962) di Don Siegel, con Steve McQueen, 'Milioni che scottano' (1968), 'Comma 22' (1970) di Mike Nichols e 'Una scommessa in fumo' (1971) di Norman Lear.è stato anche co-protagonista di 'E io mi gioco la bambina' (1980); è stato il presidente in 'Il grugnito dell'aquila' (1980), con Gilda Radner nel ruolo della sua vivace figlia; ha avuto il ruolo di Papà Elfo in 'Elf - Un elfo di nome Buddy' (2003), con Will Ferrell. Uno dei suoi ultimi film è stato 'Come ammazzare il capo e vivere felici' (2011).