Chi è Kivanç Tatlitug | l’attore protagonista di Mio figlio in onda questa sera su canale 5

(Di venerdì 19 luglio 2024) E’ uno dei sex symbol più noti anche in Italia, do rigine albanese e bosniache è Kivancturco che interpreta il ruolo di Aslan Soykan nella serie The Family, che sarà trasmessa sta, 19 luglio su5. Ha vinto il premio come ‘Best model of the world’, ed è diventato uno degli attori turchi più conosciuti,di serie tv di successo come ‘La ragazza e l’ufficiale’, Gumus e Brave and Beautiful. Chi è Kivancè nato ad Adana nel 1983 ed è sposato con la stilista Basak Dizer, madre del suo primogenito. Ha 4 fratelli e un passato da giocatore di pallacanestro. Poi, nel 2002 venne selezionato da un’agenzia di moda e vinse il ‘Best model of the world’. Quindi, ha lavorato come modello professionista per poi dedicarsi alla recitazione, sia al cinema sia per la televisione.