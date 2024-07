C’è una cosa che dovete sapere Carolyn Smith costretta a rompere il silenzio dopo le brutte voci

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 19 luglio 2024) Grandissimo spavento per gli ammiratori, oltre 400mila sul suo account Instagram, dell’amata giurata di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Quasi dieci anni fa lasi è ammalata di tumore e sta dimostrando da tutto questo tempo tenacia da vendere. Poi giusto qualche ora fa, la notizia del ricovero. Ha deciso di intervenire lei stessa tramite il suo affollato profilo social per poter raggiungere e informare più persone possibili vista la fortissima preoccupazione manifestata dal suo pubblico che ha cominciato a fare domande, pretendere aggiornamenti fulminei.ha parlatola voce sul ricovero. “Sono a casa, ieri ho fatto lo Spa day, che è il mio percorso oncologico, sto bene ok? Vado avanti, sono sempre sorridente, non è uno spasso, mi piacerebbe avere una pausa ma non ce l’ho. Però diciamo che sto bene.