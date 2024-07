Calciomercato Triestina doppio innesto della società alabardata | nomi e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024)colpo diper lache comunica di aver completato le trattative per l’acquisto del centrocampista francese Christopher Attys e del portiere olandese Kelle Roos. Christopher Attys alla: l’annuncio “USCalcio è lieta di comunicare l’acquisizione del centrocampista francese naturalizzato haitiano Christopher Attys. Attys, classe 2001, arriva a titolo definitivo dall’AC Trento 1921 e si è legato allacon un accordo di durata triennale. Formatosi calcisticamente in Francia e terminato il percorso giovanile in Italia nei vivai di Inter (con quattro presenze in UEFA Youth League) e SPAL, nella stagione 2021/22 ha giocato in Serie A croata con il Sibenik, totalizzando 22 presenze e una rete.