Calciomercato | Martin Pongracic è un nuovo giocatore della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024)è un. Dopo aver rifiutato l’offerta del Rennes, il centrale croato lascia il Lecce e rimane in Serie A approdando alla corta di Raffaele Palladino come sostituto di Nikola Milenkovic, volato a Nottinhgam. Ecco il comunicato del club gigliato: “Larende noto di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marindal Lecce., nato l’11 settembre 1997, a Landshut (in Germania), nel corsosua carriera, ha vestito, oltre quella del Lecce, le maglie del Salisburgo, del Borussia Dortmund e del Wolfsburg. Ildifensore viola ha, inoltre, collezionato 10 presenze con la Nazionale maggiore croata, con la quale ha disputato, anche, l’ultimo Campionato Europeo”.è unSportFace.