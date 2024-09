Bluescreen cos' è la schermata blu che terrorizza il mondo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 19 luglio 2024) AGI - In principio fu solo unablu con un testo in Courier. Un'immagine molto scarna, poco rassicurante, al punto da diventare l'incubo dell'utente medio Microsoft e l'icona, prima dell'era social e dei meme, per gli sfottò nell'atavica disputa con gli utenti Mac. Poi venne Linux e anche il cyberha conosciuto il suo terzo polo. Oggi lo schermo blu di Microsoft ha un aspetto decisamente più elegante: qualche icona, link con un font stiloso che rimandano a opzioni risolutive, persino il qrcode per ‘inquadrare' il problema e chiedere aiuto. Ma rassicurante, quello sfondo blu, non lo sarà mai. Specie dopo una giornata come quella di oggi. Il pc si avvia, comincia la giornata di lavoro, qualche operazione, poi, mentre l'antivirus fa la sua quotidiana scansione dei files, arriva il messaggio fulminante: riavviare. L'utente medio esegue senza remore il comando supremo.