Basket femminile | Italia mai davvero in partita Francia in semifinale ai Mondiali Under 17

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si chiude ai quarti di finale il percorso verso i piani alti dell’ai17 femminili in corso di svolgimento a Leon, Messico. La squadra allenata da Giovanni Lucchesi non riesce mai realmente a entrare incontro la, che stacca il pass per le semifinali con il punteggio di 51-83. Nonostante una Isabel Hassan da 17 punti, i problemi in casa azzurra sono tanti nell’altra metà campo. Quattro le francesi in doppia cifra, a partire da Sarah Cissé a quota 17. Per le transalpine ora una tra Giappone e USA, mentre al di qua delle Alpi sarà tabellone 5°-8° posto. L’inizio dell’è semplicemente da incubo, almeno a livello offensivo, ma anche in parte a livello difensivo. La (quasi) sola cosa degna di nota è una gran stoppata di Hassan, in mezzo a un mare che trascina sempre più in basso la squadra, sommersa da Risacher, Loubens e Kavoka.