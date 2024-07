Anna da record Vera baddie terza settimana top classifica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024)da: per laconsecutiva "" si conferma alla #1 dellaalbum in Italia (FIMI/GFK). È la prima artista donna italiana ad ottenere un simile risultato da 10 anni a questa parte. L'album, che è già certificato Oro, sta ottenendo risultati straordinari sulle piattaforme digitali con tutte le tracce entrate in. Solo su Spotify l'artista è attualmente presente con ben 3 brani nella top5 (oltre al singolo "30°C" alla #1, troviamo "I Love It" e "TT LE GIRLZ" rispettivamente alla #3 e alla #4). "30°C" si riconferma la hit dell'estate, da poco certificata Disco di Platino (FIMI/GFK). Il singolo si trova attualmente alla #2 dellale dei singoli (FIMI/GFK) dove è presente con altri 2 brani nella top10, è al n.1 dellabrani di Spotify da 27 giorni e alla #2 nella chart di Apple Music.