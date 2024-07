Amianto alla cascina di Sant’Agata | Sciolto il nodo sulla bonifica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024)nelle campagne di, dopo il nuovo affondo del comitato Custodi del paesaggio la replica dell’Amministrazione: "Fatto tutto quanto si poteva e doveva. Una situazione fra le due segnalate è risolta". Per la seconda, e più spinosa, una data: "Ladovrà essere avviata entro, e non oltre, i primi di settembre". A margine della risposta uno strale della sindaca Elisa Balconi ai Custodi, che, nel nuovo consiglio comunale, fanno riferimentolista civica ambientalista Si può: "Da una parte millantano collaborazione, dall’altra sparano a zero senza conoscere. Ma la campagna elettorale, forse va ricordato, ormai è finita".