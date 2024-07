20 serie fantasy da vedere in streaming in attesa degli Anelli del Potere 2 e The Witcher 4

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) The4 è in lavorazione pronto a espandere l'universo di una delleinpiù amate, ma in questi giorni ci stiamo anche godendo la seconda stagione di House of the dragon, il primo spin-off di Game of Thrones e siamo indi scoprire, verso l'autunno, come sarà anche il seguito del prequel del Signore(Glidel). Come passare questo tempo d'? Rinnovando la nostra passione con maratone a tema dei propri titoli preferiti, oppure dando finalmente un assaggio e un'opportunità allerimaste troppo a lungo nella "listashow interessanti da/recuperare in un secondo momento".