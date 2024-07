Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Novità nell’ambito dei giovani per. Dennis Curatolo continua la sua esperienza all’Aurora Pro. Ecco in cosa consiste il contratto del centravanti classe 2004. NUOVA OPERAZIONE –definisce il futuro anche di un altro giovane cresciuto nel vivaio nerazzurro. Si tratta di Dennis Curatolo, tornato temporaneamente alla corte di Simone Inzaghi dopo un prestito inizio lo scorso gennaio all’Aurora Pro. Il centravanti, di proprietà del, tornerà a militare in Serie C, sempre nello stesso club. Questa volta, però, con una differenza nell’operazione. Il Pro, infatti, ha acquistato il calciatore a titolo definitivo. Di seguito tutti idell’accordo, appena ufficializzato dal club sui canali ufficiali.