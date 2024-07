Trump è davvero ‘uno di noi’? Io credo semmai sia ‘uno di loro’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) di Giorgio Boratto Dispiace sapere che Ferdinando Boero voti. Ma è sicuro? La politica di destra di Donaldè molto pericolosa; a parte la componente razzista io mi aspetto ancora che dica che non farà un nuovo tentato golpe a Capitol Hill, una volta che risultasse perdente alle prossime elezioni. Per me poi Donaldrimane sempre il mito del serial killer sociopatico Patrick Bateman protagonista del libro di Breat Easton Ellis, American Psycho. Ma è ancora veramente uno di noi? Ricordo in proposito un libretto edito dal quotidiano Libero dal titolo, uno di noi, scritto nel 2016 dopo l’elezione dia presidente Usa. Sarà per me – meglio – uno di loro; di quelli che rappresentano l’anima profonda degli Usa fatta da incultura, razzismo e reazione; un cowboy che non arretra sulle armi a tutti i cittadini.