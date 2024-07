Trascinano una pecora nell’area giochi di un parco la appendono all’altalena la sgozzano la cucinano e la mangiano | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tracce di sanguedele interiora diin un cassonetto dell’immondizia vicino. Così i carabinieri della stazione di Pizzoli (10 km da L’Aquila) si sono insospettiti e così hanno scoperto i macabri fatti. Due ragazzi di origine tunisina, scrive Agi, hanno infatti portato unaviva alPace di Rizzoli. Una volta lì, l’hanno appesa viva su un’altalena e l’hanno sgozzata. Poi hanno acceso la brace, l’hanno cotta su una padella e l’hanno mangiata. I due giudici delle indagini preliminari, Guendalina Buccella e Giovanni Spagnoli, hanno inasprito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Ghaddum Waddah di 30 anni e Wadia Mchirgi di 19 anni, che sono ora in carcere. Il primo era in obbligo di dimora per una rissa. Il secondo aveva un divieto di dimora per minacce e lesioni.