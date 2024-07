Temptation Island che fenomeno | è la stagione più vista di sempre E a settembre raddoppia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ascolti in crescita e share medio mai tanto alto per, il dating show di Canale5, che dopo 11 stagioni gode ancora di ottima salute. Undici stagioni e non sentirle. Anzi.ha nuovamente sbancato l'Auditel estivo della solitamente vacanziera tv generalista, confermandositelevisivo e socio-culturale di difficile lettura. Perché se da una parte la rappresentazione estrema di una certa tossicità di coppia meriterebbe tutt'altra visibilità, per non dire l'oblio mediatico, dall'altra c'è una costruzione televisiva che puntualmente torna a far centro, tra casting, montaggio, colonna sonora e autori in grande spolvero.11: un'edizione da record Con tutte le conseguenze del caso. Le prime tre puntate di11 sono infatti andate incredibilmente in crescendo. Il 27 giugno scorso l'esordio