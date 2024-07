Taremi incanta | l’Inter e Inzaghi si godono quella completezza tanto ricercata – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Mehdiè stato il protagonista della prima amichevole estiva disputata dal. Contro il Lugano, infatti, il calciatore iraniano ha siglato un assist e due reti, bottino fondamentale per poter avere la meglio sugli svizzeri. LA PRESTAZIONE – Mehdiha disputato il suo primo match da giocatore del, pur trattandosi di un’amichevole, mettendo in mostra quelle qualità che hanno convinto i meneghini a corteggiarlo per svariati mesi prima di ottenerne il sì definitivo al trasferimento a Milano a parametro zero. Senso della posizione, partecipazione al gioco della squadra, assist, rifinitura, sono solo alcuni dei colpi del suo repertorio che l’iraniano è stato in grado di offrire nel corso dell’incontro con il Lugano vinto per 3-2 dai nerazzurri. Con un assist per il gol di Joaquin Correa e le due reti successive,è stato l’indubbio protagonista del match.