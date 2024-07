Sorpresa da Apple | Cupertino ha approvato il primo emulatore PC

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha sorpreso un po tutti, approvando sul suo store, ildi PC che girerà su iPhone e iPad In una mossa senza precedenti,ha dato il via libera alla pubblicazione di UTM SE sull’App Store, segnando la prima volta che gli utenti di iPhone e iPad possono godere dell’emulazione dei giochi classici per Windows sui loro dispositivi. Questa decisione rappresenta un importante cambiamento nella politica dell’azienda riguardo le applicazioni disponibili sul suo store ufficiale. Arriva asull’App store -Ansa- Notizie.comSolo poche settimane fa, sembrava cheavesse definitivamente chiuso la porta a UTM SE, respingendo l’applicazione e bloccandone la distribuzione attraverso gli app store di terze parti nell’Unione Europea. Tuttavia, in una svolta sorprendente, l’app è ora disponibile gratuitamente per iOS, iPadOS e visionOS.