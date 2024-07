Rapinata e lasciata sola in un campo Arrestato aggressore di 24 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Era stata sequestrata,e poi abbandonata in zona Lavino, in aperta campagna. La vittima (i fatti risalgono alla mattina dello scorso 15 giugno) è una rappresentante milanese di protesi di 33e ora, per quei fatti, è stato fermato un ragazzo di 24. Come riportato dal Carlino, il giovane indossando una pettorina con la scritta ‘security’ aveva avvicinato la vittima nel parcheggio di Villa Erbosa chiedendole di mostrare il ticket. Dopo averla costretta a farlo salire a bordo, minacciandola con una pistola poi rivelatasi una scacciacani, ha detto alla trentatreenne di imboccare la tangenziale al Parco Nord. Da qui i due si sono diretti verso Borgo Panigale e in zona Lavino, in piena campagna, l’dopo aver pestato la ragazza l’ha abbandonata, andandosene con la macchina e riprendendo la sua folle corsa.