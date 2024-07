Pozzuoli | traffico di Lucrino primi provvedimenti sperimentali

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024): dal 20 luglio al 29 settembre, sarà istituito un senso unico nella zona di, riguarda il tratto di via Miliscola Dal 20 luglio al 29 settembre, tra le 16 e le 20 del sabato, della domenica e dei giorni festivi, sarà istituito un senso unico nella zona di. La direzione di marcia obbligatoria per tutti i veicoli sarà da Bacoli versoe riguarderà il tratto di via Miliscola compreso tra l’intersezione con Strada Provinciale Circumlagoe la rotatoria di. Il provvedimento, contenuto nell’ordinanza sindacale numero 463, firmata oggi, è scaturito da uno studio che un gruppo di tecnici incaricati dall’Amministrazione ha effettuato con l’obiettivo di suggerire interventi per snellire ilin un’area che, soprattutto nel periodo estivo, presenta gravi situazioni di congestionamento veicolare.